"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jour une réunion extraordinaire consacrée à l'évaluation de la situation pandémique dans le pays en présence des membres du Comité de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, du Premier ministre, ministre des Finances, du Directeur de cabinet à la Présidence de République, de membres du Gouvernement et des responsables d'organes de sécurité.

Après un débat approfondi sur l'évolution de la pandémie et les mesures préventives à prendre, il a été unanimement constaté que la situation pandémique dans le pays est jusqu'à présent maîtrisée en dépit d'un rebond des contaminations au Covid-19, notamment en milieu scolaire.

A titre préventif, il a été décidé ce qui suit:

Suspension des cours pour une durée de dix (10) jours dans les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire), et ce, à compter du jeudi 20 janvier 2022.

La décision de fermeture des universités revient aux chefs des établissements et des centres universitaires, en tenant compte du calendrier des examens et la possibilité de les reprogrammer au profit des étudiants.

Lors de cette réunion, il a été affirmé que la vaccination demeure le seul moyen pour atteindre l'immunité collective, notamment après avoir constaté que 94% des patients décédés du Covid-19 n'avaient pas été vaccinés.

L'accent a été également mis sur l'impératif respect de l'ensemble des mesures préventives dans tous les espaces commerciaux, les structures publiques, tout en veillant à appliquer la sanction de fermeture immédiate à l'encontre de tout contrevenant, y compris pour ce qui est des moyens de transport collectif.

Aussi, il a été constaté que certains vols à destination de l'Algérie enregistraient un nombre important d'infections, d'où l'impératif d'un contrôle plus rigoureux et la réduction, en cas de besoin, du nombre de ces vols.

Au terme de la réunion, le président de la République a donné des instructions au Premier ministre, ministre des Finances et au ministre de la Santé à l'effet d'assurer la disponibilité des tests de dépistage, tous types confondus et en quantités suffisantes, tout en facilitant l'accès des citoyens à ces tests dans toutes les régions du pays et en toutes circonstances", lit-on dans le communiqué.