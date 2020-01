Riyad Mahrez élu joueur maghrébin de l'année 2019

Parmi les moments forts de son année 2019, l'Algérien a notamment revisité pour FF, ce coup franc exceptionnel réussi dans les toutes dernières secondes d'une irrespirable demi-finale de CAN face au Nigeria (2-1) : «Le coup franc ? Mon premier réflexe, c'est de regarder le temps sur l'écran du stade. Là, je lis qu'on est à la 94e. Je me dis que le coup franc est parfait pour moi, que je dois me concentrer avec une idée en tête. Je voulais le moins de personnes possibles autour du ballon. Mais en Algérie, dans ce genre de situation, tout le monde la sent, tout le monde veut tirer (rires). Il y a Youcef Belaïli qui vient à côté de moi, puis je crois que c'est Baghdad Bounedjah. Je lui dis : "Pars, c'est moi qui vais tirer..." Je demande quand même à Youcef de rester pour que les Nigérians pensent qu'il allait éventuellement frapper. [...] Au départ, je veux la mettre sous le mur et là je vois ce joueur qui s'allonge derrière. C'est lui qui change tout. Sur le coup, je me dis que c'est mort par-dessus le mur côté opposé du gardien, et c'est mort en dessous du mur à cause du joueur. Il ne reste plus que le côté du gardien. À partir de là, je savais que c'était jouable mais il fallait que je me concentre sur mon geste et que je la mette fort.» Bingo pour, bingo pour l'Algérie. Cerise sur le gâteau, le gaucher de Manchester City et de l'équipe d'Algérie s'est invité pour la deuxième fois de sa carrière dans le Top 10 du Ballon d'Or France Football (7e en 2016 ; 10e en 2019). 2019, encore une fois, pas loin d'un ras de Mahrez.