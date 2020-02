QUI POURRA SAUVER LA JSD...

Il faut le dire, on ne s'inquiétait plus pour la JSD, alors qu'elle reste sous la menace de la relégation, et, ne gagne plus depuis plusieurs mois.

Son dernier echec à Oum El-Bouaghi, est d'autant plus préoccupant, au moment, ou, Ain Beida, son rival, est allé battre une grande équipe à Batna... !❓