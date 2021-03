Elim CAN 2021 : Un arbitrage scandaleux terni l’image du match Zambie Algérie

عرفناك ياحكم... سوف نبقي نعاني أكثر في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم في ظل غياب الجزائر عن المكتب التنفيذي للفيفا وضعفها على مستوى الكاف. هذا الظالم أثار غضب الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تحيزه لصالح المنتخب المضيف زامبيا، بعد احتسابه ركلتي جزاء غير شرعيتين.

Au terme d’une rencontre très prolifique en buts, l’arbitrage aura été le grand défaut de ce match qui est parti sur des chapeaux de roux avec le but matinal des Fennecs marqué par Rachid Ghezzal. 3-3 à l’arrivée, les férus du cuir rond ne vont retenir que ça, sinon c’était un point gracieux offert à la Zambie par l’arbitre de la partie, le comorien Adelaid Ali Mohamed.

Mené 2-0 dans les 25 premières minutes, les Chipolopolos ont dû se remettre à la générosité du juge de la partie pour réduire l’écart. En effet, Patson Daka s’est effondré un peu trop facilement dans la zone de vérité, ce qui a occasionné le premier penalty. Alors que le score était de 3-2 en faveur des visiteurs, l’arbitre va encore s’illustrer de manière négative en offrant le second penalty aux locaux en toute fin de partie. Déjà auteur du premier but sur penalty, Patson Daka s’offre son doublé de la soirée en transformant le second coup de pied de réparation, ramenant les pendules à l’heure, 3-3. 4 minutes de temps additionnel annoncé, les extra time n’ont duré que 3 minutes, privant ainsi les téléspectateurs d’un énième rebondissement.

Une fois encore l’arbitrage restera la tâche d’huile rouge d’une rencontre de football en Afrique. Avec la prestation de ce jeudi, Adelaid Ali Mohamed, l’arbitre ayant officié le match Zambie vs Algérie ne fera surement pas bonne presse. Ce fut deux penaltys scandaleux et honteux tout simplement.

MedSouilah

avec africafootunited