Coupe arabe de la Fifa 2021: l'Algérie bat la Tunisie (2-0) et remporte le trophée

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Amir Saayoud (99e) et Yacine Brahimi (120+5) pour l'Algérie.

L'Algérie succède au palmarès de l'épreuve au Maroc sacré lors de la 9e édition en 2012.

Auparavant, la sélection du Qatar s'est adjugée la 3e place en battant son homologue d'Egypte aux tirs au but (0-0: 5-4) en match du classement.

En demi-finales, l'Algérie s'est imposée devant le Qatar (2-1) alors que la Tunisie avait dominé l'Egypte (1-0).

Déclarations à l'issue de la finale de la Coupe arabe 2021 de la Fifa, remportée samedi par l'Algérie

Madjid Bougherra (Entraîneur de la sélection algérienne) : "Tout d'abord, je tiens à remercier mes joueurs pour les efforts colossaux qu'ils ont fournis, pas uniquement contre la Tunisie, mais depuis l'entame de ce tournoi. Notre parcours a été loin d'être facile, car nous n'avons croisé que les meilleurs. Nos concurrents étaient tous de sérieux prétendants au titre et il fallait donc répondre présent à chaque fois, en donnant le maximum pour espérer se qualifier. Dieu merci, les joueurs n'ont pas déçu, et ont été très généreux dans l'effort à chaque fois. Personnellement, c'est mon premier titre majeur en tant qu'entraîneur et j'en suis vraiment très heureux. Je dédie ce trophée à tout le peuple algérien".

Amir Sayoud (Attaquant de la sélection algérienne) : "Je suis rentré en jeu avec l'intention d'apporter un plus. J'ai beaucoup essayé, individuellement et collectivement, et la chance a fini par me sourire sur ce tir. Je suis très heureux d'avoir marqué ce but, surtout qu'il a été décisif. Certes, la Tunisie n'a pas déméritée, car elle aussi a réalisé un bon match. Mais en prenant en considération notre rendement sur l'ensemble du tournoi, je considère que notre sacre est amplement mérité. L'Algérie n'a battu que les meilleurs, et à mon avis, c'est ce qui rend sa victoire finale méritée. Je dédie ce trophée à tout le peuple algérien, particulièrement à ma famille".

Baghdad Bounedjah (Attaquant de la sélection algérienne) : "Les deux équipes ont abordé le match avec une certaine prudence. Ce qui est logique, car outre le fait qu'il s'agissait d'un derby, c'était la finale d'un tournoi majeur. Malgré tout, les deux équipes ont réussi à produire du beau jeu et à se procurer quelques belles occasions. On aurait pu marquer dès la première mi-temps, mais le manque de réussite a retarder l'échéance jusqu'aux prolongations. Mais qu'importe ?. L'objectif final a été atteint et nous sommes très heureux d'offrir ce trophée au peuple algérien. Je tiens à remercier particulièrement les supporters qui ont fait le déplacement au Qatar, car leur soutien nous a été d'une aide considérable, particulièrement sur le plan psychologique".

Youcef Belaïli (Meneur de jeu de la sélection algérienne) : "Je dédie cette coupe au peuple algérien tout entier, car il la voulait à tout prix. Personnellement, je suis doublement heureux ce soir, car outre la Coupe, je viens de recevoir le trophée d'argent, me proclamant deuxième meilleur joueur du tournoi, derrière mon coéquipier Yacine Brahimi. C'est une immense fierté pour moi. J'espère que nous connaitrons d'autres succès à l'avenir et que nous continueront à procurer de la joie à nos supporters. Concernant mon avenir, je n'ai rien décidé pour le moment. J'étais concentré uniquement sur mes objectifs avec l'EN. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai des contacts en France, en Espagne et en Angleterre. Je vais commencer par savourer ce sacre avec mes coéquipiers, après quoi, je commencerai à étudier les différentes offres qui m'ont été faite, en prenant mon temps, pour faire le bon choix".

Moundir Kebïer (Entraîneur de la sélection tunisienne) : "Comme on pouvait s'y attendre, ce fut un derby très disputé, avec beaucoup d'engagement physique, de part et d'autre. Nous sommes très déçus par la défaite, car nous aussi avons réalisé un bon match et on méritait tout autant de l'emporter. Sur le plan de la production, je pense qu'on a fait jeu égal avec l'Algérie, du début à la fin. La seule différence, c'est qu'ils ont eu plus de réussite. Nous sommes surtout déçus pour notre public, particulièrement les supporters qui se sont déplacés jusqu'ici. J'espère qu'ils tiendront compte du fait que nous avons tout donné et que c'est juste la réussite qui nous a fait défaut. En tout cas, je félicite l'Algérie pour ce sacre, en lui souhaitant bonne chance pour la suite".

Ghaylen Chaâleli (Joueur de la sélection tunisienne) : "On voulait vraiment offrir cette coupe au peuple tunisien, et nous avons tout donné pour y parvenir. Malheureusement, malgré le grand nombre d'occasions que nous nous sommes créés, la réussite dans la touche finale nous a fait défaut. C'est vraiment dommage, car notre équipe n'a pas déméritée. Cela dit, il faut vite se remettre au travail et préparer les barrages de qualification à la Coupe du monde 2022 qui sont tout aussi importants".

Le podium après la finale Tunisie -Algérie 0-2

Le podium de la Coupe arabe de la Fifa-2021 de football, après la victoire de l'Algérie face à la Tunisie (2-0) après prolongations, en finale disputée samedi à Doha:

Samedi 18 décembre:

Match de classement:

Stade Stade Ras Abu Aboud: Egypte - Qatar 0-0, Qatar vainqueur au TAB 5-4

Finale:

Stade Al-Bayt: Tunisie - Algérie (0-2) après prolongations.

avec aps

وسجل هدفي "الخضر" أمير سعيود في الدقيقة (99) وياسين براهيمي (120+5).

ويخلف المنتخب الجزائري في سجل المنافسة نظيره المغربي المتوج بلقب النسخة التاسعة في 2012.

من جهته، أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في هذه المنافسة، بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقتين القانوني و الإضافي بالتعادل (0-0)، في المباراة الترتيبية لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي جرت ظهر اليوم السبت بملعب "رأس أبو عبود" بالدوحة.

ومعلوم أن الجزائر تجاوزت عقبة قطر (البلد المنظم) في نصف النهائي (2-1)، يوم الأربعاء، فيما أطاحت تونس بمصر في المربع الذهبي بـ (1-0).

تصريحات عقب تتويج المنتخب الجزائري للمحليين لكرة القدم, بلقب كأس العرب فيفا-2021

مجيد بوقرة / مدرب المنتخب الجزائري: ''أولا, أود أشكر اللاعبين على المجهودات المبذولة ليس فقط أمام تونس ولكن منذ انطلاق المنافسة. مشوارنا لم يكن سهلا لأننا واجهنا أفضل المنتخبات والدليل على ذلك أنهم كانوا مرشحين للتتويج النهائي. لذلك كنا مجبرين على تسجيل حضورنا في كل لقاء وتقديم الأفضل من أجل التأهل. نشكر الله, اللاعبون لم يخيبوا الآمال وقدموا كل شيء. شخصيا, إنه أول لقب لي كمدرب وأنا جد سعيد. أهدي هذا التاج للشعب الجزائري''.

أمير سعيود / لاعب المنتخب الجزائري: ''دخلت خلال المقابلة بهدف تقديم الاضافة للفريق. حاولت مرات عديدة فرديا وجماعيا والمحاولة الثالثة أثمرت بهدف التقدم. أنا جد سعيد بهذا الهدف الذي غير النتيجة وكان حاسما. في الحقيقة, المنتخب التونسي لم يكن سهلا ولكن إذا قيمنا مشوارنا في البطولة, أعتقد بأن المنتخب الوطني يستحق التتويج لأنه فاز على أفضل المنتخبات لبلوغ النهائي. أهدي هذا اللقب للشعب الجزائري وخاصة عائلتي''.

يوسف بلايلي / لاعب المنتخب الجزائري: "أهدي هذا اللقب الى كل الشعب الجزائري, أنا جد سعيد بالتتويجين, مع المنتخب باللقب العربي والجائزة الشخصية التي نلتها مع نهاية هذه الدورة. ينتابني شعور كبير لأننا فرحنا كل الشعب الجزائري. أدعو الله أن يوفقنا في المستقبل القريب.

فيما يخص مستقبلي الشخصي, لم أقرر بعد مع أي نادي سأوقع, لكني أؤكد أن الوجهة ستكون أوروبا, ولدي عدة عروض من البطولة الفرنسية والانجليزية والاسبانية".

مندر الكبير / مدرب المنتخب التونسي: "توقعنا مباراة قوية على جميع المستويات في داربي مغاربي، وأمام منتخب جزائري متكامل الخطوط ويتمتع بإمكانيات جد محترمة، حيث قدمنا مردودا غزيرا، وكنا قادرين على التهديف منذ الشوط الاول للمباراة، التي شهدت تقاربا كبيرا وحسمت على جزئيات بسيطة. نحن مستاؤون من الخسارة لأننا كنا نستحق أيضا التتويج.

المنتخب التونسي قدم أداء ايجابيا، ومشوار مشرف في كأس العرب، ولابد أن نستفيد من النقاط الايجابية من أجل مواصلة العمل تحضيرا لبقية الرهانات المرتقبة".

غيلان الشعلالي / لاعب المنتخب التونسي: "قدمنا مشوار طيبا في كأس العرب ونجحنا في بلوغ الدور النهائي، حيث لم ندخر أي جهد للظهور بوجه مشرف في كل اللقاءات منذ الدور الاول، ويتعين علينا مواصلة العمل بنفس الروح لاسيما وأنه تنتظرنا العديد من الرهانات من ذلك كأس امم افريقيا التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة، وخاصة الدور الفاصل للتأهل إلى كأس العالم".

المنصة الشرفية بعد مباريات يوم السبت

المنصة الشرفية لمنافسة الكأس العربية فيفا-2021, بعد اسدال الستار على النسخة العاشرة للمنافسة اليوم السبت بالدوحة بفوز الجزائر على تونس (2-0) بعد الوقت الاضافي:

المباراة الترتيبية : ملعب أبو عبود // قطر - مصر 0-0 (فوز قطر بضربات الترجيح 5-4) // قطر تحرز على المركز الثالث